Ролик опубликован на Youtube-канале артиста.
Песня “Hate Bein’ Sober” была записана 50 Сent вместе с музыкантами Уиз Халифой и Чиф Кифом в 2012 году и выпущена в 2013 году.
Клип на эту песню снимался в Эйфом Ривером в Лас-Вегасе в 2012 году, однако Чиф Киф на съемки не явился, в результате чего релиз клипа тогда так и не состоялся.
Только теперь, спустя восемь лет, 50 Сent решил показать подписчикам этот ролик.
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