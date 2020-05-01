Американский рэпер 50 Сent опубликовал архивный видеоклип на песню "Hate Bein' Sober", которые был снят еще в 2012 году.

Ролик опубликован на Youtube-канале артиста.

Песня “Hate Bein’ Sober” была записана 50 Сent вместе с музыкантами Уиз Халифой и Чиф Кифом в 2012 году и выпущена в 2013 году.

Клип на эту песню снимался в Эйфом Ривером в Лас-Вегасе в 2012 году, однако Чиф Киф на съемки не явился, в результате чего релиз клипа тогда так и не состоялся.

Только теперь, спустя восемь лет, 50 Сent решил показать подписчикам этот ролик.