#Буквы рассказывают, как в Украине чтят память артиста.

В этот день 6 лет назад Андрей Кузьменко возвращался в Киев с концерта в Кривом Роге. Авто музыканта столкнулось с молоковозом. От полученных травм Андрей погиб на месте. Ему было 46 лет.

Начинал свой жизненный путь будущий певец, продюсер, телеведущий, лидер группы “Скрябин” в городе Самбор Львовской области. Мама Андрея работала учительницей музыки, отец — инженером.

Музыкой Кузьма увлекся в конце 70-х. Уже через несколько лет начал создавать музыку сам. Сначала — в небольшом группе, игравшей на местных дискотеках, затем — в рамках проекту “Ланцюгова реакція”. Это была панк-группа, в которую кроме Кузьмы входили его одноклассники.

В 1986 году у музыканта состоялась судьбоносная встреча с гитаристом Владимиром Шкондой. Вместе они и создали музыкальную группу, которую Андрей позже называл первым этапом появления “Скрябина”. Первый клип Андрея Кузьменко и его команды, показанный на украинском телевидении, был снят на песню “Train” и вышел в 1995 году.

В начале 2000-х группа Кузьмы определенное время сотрудничал с российским продюсером Леонидом Бурлаковым, который занимался раскруткой группы “Мумий Тролль” и Земфиры, но это сотрудничество закончилось лишь несколькими концертами в Москве.

В целом за время своего существования группа “Скрябин” выпустила 21 альбом и неоднократно попала в топ украинских и европейских чартов.

Параллельно с музыкой Кузьменко работал также на радио и телевидении. С 2003 и до момента смерти артист успел принять участие в немалом количестве проектов для различных телеканалов. Это и “Шейканемо” на “Интере”, и шоу Guten Morgen и “Дай покататься” на М1, и “Помылаандресон”, “Берегись автомобиля” для ICTV.

Но наибольшую известность Кузьме принесло участие в шоу “Шанс”.

Последним шоу при его участии стало караоке-шоу “Співай як зірка” на телеканале “Украина”.

Памяти Кузьмы

Ежегодно в годовщину гибели музыканта вся Украина чтит его память. Президент Владимир Зеленский, в прошлом году посмертно присвоивший Кузьме звание Героя Украины с вручением Ордена государства, в этом году посвятил памяти художника пост на своих официальных страницах:

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В Николаеве на шестую годовщину смерти устроили автопробег его памяти. Участников было около 80, колонну из 30 легковых автомобилей возглавляли байкеры, пишет “Радио Свобода“. Завершился он в селе Лозоватка, на месте гибели артиста.

Киевская группа B&B project почтила память музыканта кавером на его песню “Старые фотографии”, выполненным на бандуре и кнопочном аккордеоне.

Во Львове мужской вокальный квартет LEONVOCI выпустил песню “Молчать”, которую посвятил памяти артиста.

Лидер группы Dzidzio Михаил Хома, который был близким другом погибшего музыканта, опубликовал архивное видео с концерта в память о Кузьме:

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Лидер “Океана Эльзы” Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook поделился песней группы “Скрябин” — “Птахи”:

Экс-участник Dzidzio Назар Гук (“Юлик”) выложил архивный ролик, где Кузьменко поет “Старі фотографії” в сопровождении музыкантов (это не классический состав “Скрябин”). На клавишах — Юлик:

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