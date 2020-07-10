Фото опубликовано в Instagram-аккаунте актрисы.

Звезда поделилась с подписчиками снимком, сделанным в 1977 году. На фото юная Шерон Стоун одета в клетчатую рубашку, на волосах — объемный белый бант.

“Мы возвращаемся сюда, в дни, когда я была моделью за границей, мне было 19”, — написала актриса в подписи к снимку.

Публикация собрала более 50 тысяч лайков, больше тысячи подписчиков актрисы оставили восторженные комментарии.

“Самый красивый ангел внутри и снаружи”, “Все еще великолепна!”, “Великолепна тогда, великолепна сейчас, вне времени”, — писали подписчики Шерон Стоун.