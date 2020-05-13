Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известен под псевдонимом 6ix9ine, хотел пожертвовать 200 тыс. долларов на помощь детям, но благотворительная кампания No Kid Hungry отказалась их принимать.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Представители компании, которая собирает средства для борьбы с голодом среди детей, объяснили, что отказываются принимать финансирование от жертвователей, которые “не соответствуют их ценностям”.

После отказа от благотворителей 6ix9ine написал, что “никогда не видел ничего столь жестокого”, но позже удалил пост.

В начале апреля рэпер, которого ранее осудили за вымогательство, был досрочно освобожден из-под стражи на фоне пандемии коронавируса. В декабре 2019 года он был приговорен к двум годам лишения свободы, пяти годам административного надзора и 300 часам общественных работ. Ему предъявили шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет.