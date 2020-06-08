Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine или Tekashi69 представил отрывок нового трека, записанного совместно с рэпером Akon.

Видео 6ix9ine опубликовал на своей странице в Instagram.

В воскресенье (7 июня) Tekashi69 поделился превью нового трека с нового альбома. Этот трек является ремиксом на сингл Akon “Locked Up” 2004 года.

В видео, размещенном 6ix9ine, он и Akon находятся в домашней студии и слушают новую версию, которую они создали.

Этот трек, похоже, касается того времени, которое 6ix9ine провел в тюрьме, когда он сотрудничал с федеральными органами власти.

“Думая о вещах, которые я сделал, у меня возникла мысль, например, почему, черт возьми, я это сделал? У меня возникло желание, что я могу вернуть все это обратно”, – поет 6ix9ine.

Репер был осужден на 2 года в декабре 2019 года. Сейчас музыканта перевели под домашний арест из-за астмы и пандемии коронавируса Covid-19. В ходе следствия 6ix9ine пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в серии разбоев и дал показания против бывших соратников по банде.

“Он крыса, он крыса, он крыса. И эта крыса вроде меня возвращается домой и все равно получает больше просмотров, чем ты? Я был бы зол тоже”, – отметил 6ix9ine во время своего эфира.

Эрнандес останется под домашним арестом до конца срока, до 31 июля.