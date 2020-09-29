Американский дизайнер Вера Вонг в соцсетях поделилась фотографией своего образа - мини-платье с цветочным принтом, черные колготки и ботинки на шпильке.

Фото Вера Вонг опубликовала в Instagram.

Вера Вонг любит короткие наряды: маленькие топы, короткие шорты, облегающие платья, которые демонстрируют стройность ее фигуры.

Вере Вонг 71 год. Секрет ее потрясающего внешнего вида, как говорит сама дизайнер, кроется в работе, сне, минимальном пребывании на солнце. Она ведет активный образ жизни и старается правильно питаться – пьет только воду. Хотя иногда Вера Вонг позволяет себе слабости в виде пиццы, чипсов и тому подобного.

Фото: Instagram