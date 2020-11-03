Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Так, Вонг по случаю Хэллоуина надела короткую юбку и топ, которые были обшиты пайетками.
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Дизайнер также поделились роликом, в котором эффектно продефилировала под песню Шер “Gypsies, Tramps And Thieves”.
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Отметим, что Вере Вонг 71 год. Секрет ее потрясающего внешнего вида, как говорит сама дизайнер, кроется в работе, сне, минимальном пребывании на солнце. Она ведет активный образ жизни и старается правильно питаться – пьет только воду. Хотя иногда Вера Вонг позволяет себе слабости в виде пиццы, чипсов и тому подобного.
- Ранее Вера Вонг в соцсетях поделилась фотографией своего образа – мини-платье с цветочным принтом, черные колготки и ботинки на шпильке.