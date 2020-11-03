Американский дизайнер Вера Вонг в топе и мини-юбке похвасталась своей фигурой.

Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, Вонг по случаю Хэллоуина надела короткую юбку и топ, которые были обшиты пайетками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 31 Окт 2020 в 8:38 PDT

Дизайнер также поделились роликом, в котором эффектно продефилировала под песню Шер “Gypsies, Tramps And Thieves”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 31 Окт 2020 в 9:13 PDT

Отметим, что Вере Вонг 71 год. Секрет ее потрясающего внешнего вида, как говорит сама дизайнер, кроется в работе, сне, минимальном пребывании на солнце. Она ведет активный образ жизни и старается правильно питаться – пьет только воду. Хотя иногда Вера Вонг позволяет себе слабости в виде пиццы, чипсов и тому подобного.