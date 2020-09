Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Кэтрин О’Хара получила награду за “лучшую актрису” в комедийном сериале “Шиттс Крик”, Юджин Леви одержал победу в той же категории, Энни Мерфи получила награду за роль второго плана, Дэниел Леви получил награду за роль второго плана в комедийном сериале, а также за сценарий этого же сериала.

Сериал “Наследие” HBO одержал четыре награды, включая категорию “лучший драматический сериал”.

Фантастический боевик “Хранители” (Watchmen) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса был номинирован на 26 категорий. ВСыгравшая в нем Реджина Кинг получила награду как лучшая драматическая актриса сериала или фильма. Премии получили и сценаристы этого сериала Демон Линделоф и Корд Джефферсон.

Джереми Стронг получил трофей как лучший актер “Наследников” (Succession, 2018), а Николас Браун — за роль второго плана в этом же драматическом сериале. Андрей Парекх награжден за режиссуру “Наследников”, а Джесси Армстронг — за сценарий. Лучшей драматической актрисой признана Зендея (“Эйфория”, Euphoria). Первенство ей уступили Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу, The Morning Show), Оливия Колман (“Корона”, The Crown), Джоди Комер (“Убивая Еве”, Killing Eve), Лора Линни (“Озарк”, Ozark) и Сандра О (“Убивая Еве”, Killing Eve).

Наградами отмечены Марка Руффало за работу в мини-сериале “Я знаю, что это правда” (I Know This Much Is True) и передача “Королевские гонки Ру-Пола” (RuPaul’s Drag Race).

Церемонию “Эмми” из Staples Center вел Джимми Киммел – она проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Тайлер Перри и Фонд Перри получили Премию губернаторов 2020 года “в знак признания их беспрецедентного вклада в формирование телевизионной среды”.