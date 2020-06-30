Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В воскресенье, 28 июня, были объявлены победители премии BET Awards. Это ежегодная премия, которая вручается телеканалом Black Entertainment Television за достижения в музыке, актерском мастерстве, спорте и других сферах. Номинанты премии — афроамериканцы и представители других нацменьшинства США.

8-летняя Блю Айви Картер были награждена за сингл Brown Skin Girl. Она стала самым молодым лауреатом премии за всю ее 20-летнюю историю.

Brown Skin Girl — дебютный сингл юной певицы. Эта песня, воспевающая естественную красоту темнокожих девушек, стала саундтреком к фильму “Король Лев”, премьера которого состоялась в прошлом году.