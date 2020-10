К знаменательной дате #Буквы собрали топ-5 самых популярных песен Леннона.

Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. Его родителями были Джулия и Альфред Ленноны. Джон стал первым и последним их ребёнком — вскоре после его рождения они разошлись.

Когда Джону исполнилось 4 года, он переехал жить к сестре своей матери Мими Смит, у которой не было собственных детей. В школе он учился очень плохо, но творческий потенциал начал реализовывать еще в детстве. Джон пел в хоре, издавал собственный журнал, который сам же и иллюстрировал.

Карьера

В середине 1950-х, после выхода песни Билла Хейли “Rock around the Clock”, в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом. Новое увлечение не прошло мимо Леннона, и в 1956 году он вместе со своими школьными друзьями основал группу The Quarrymen, названную в честь школы, в которой все они учились.

Сам Леннон играл в Quarrymen на гитаре. Кроме него, в группе участвовало пять человек: ещё один тоже играл на гитаре, двое на ударных, один человек на банджо и один, лучший друг Джона Пит Шоттон, — на стиральной доске. В 1957 году Леннон познакомился с Полом Маккартни и принял его в Quarrymen. Вскоре Маккартни привел в группу своего друга Джорджа Харрисона.

Вскоре название коллектива изменили на “Long Johnny and Silver Beetles”, а позднее сократили до последнего слова, изменив одну букву, чтобы включить в название игру слов, и стали именоваться “The Beatles”.

С начала 60-х годов музыканты начали писать собственные песни. Постепенно группа стала популярна в родном Ливерпуле, после чего “Beatles” несколько раз ездили в Гамбург, где играли в ночных клубах.

После выхода первого сингла “Love Me Do” и последовавшей за ним полноформатной пластинки “Please Please Me” в Британии началась битломания. А после выхода нового сингла “I Want to Hold Your Hand” волна популярности захватила весь мир.

Свой первый самостоятельный альбом под названием “Unfinished Music No.1: Two Virgins” Леннон записал в 1968 году. В работе над этим диском принимала участие и Йоко Оно.

Впоследствии музыкант выпустил еще 5 студийных альбомов, несколько сборников и концертных записей.

8 декабря 1980 года Леннон давал интервью журналистам на студии звукозаписи “Hit Factory” в Нью-Йорке. Выходя со студии, певец раздал множество автографов, в том числе он расписался на обложке собственной пластинки для человека по имени Марк Чепмен.

Когда Джон и Йоко возвратились домой и уже входили в арку здания “Дакота”, где они проживали, Чепмен сделал 5 выстрелов в спину музыканта. Из-за большой потери крови врачи не смогли спасти жизнь Леннона, и он скончался в тот же день.

Топ-5 самых популярных песен

“Whatever Gets You Thru the Night” из альбома “Walls and Bridges” (1974)

“Watching the Wheels” из альбома “Double Fantasy” (1980)

“Happy Xmas” (1971)

“Give Peace a Chance” (1969)

“Mother” (1970)