90-летний хореограф и танцовщик Григорий Чапкис рассказал о том, что в 2020 году женился в четвертый раз на 38-летней женщине.

Об этом он рассказал в четвертом эфире проекта “Танцы со звездами”.

Чапкис сказал о том, что 2020 год изменил его жизнь, так как в этом году ему исполнилось 90, он женился в четвертый раз, а также совершил несколько крупных покупок.

“Год, который изменил мою жизнь — это 2020. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни”, — сказал Чапкис.

При этом, он отметил, что ему 90 и осталось прожить еще 90.

Также Чапкис добавил, что в этом году приобрел новую квартиру и машину.

На видео с 17 минуты

Позже Чапкис рассказал, что его избранницу зовут Людмила. Ей 38 лет.

Он отметил, что познакомился со своей будущей женой совершенно случайно. В том момент он не подозревал, что влюбится в свои 90 лет.

“Мы встретились в магазине. Я закашлялся. А она протянула мне конфетку от кашля: “Возьмите — вам сразу станет легче”. Дала несколько советов. Я поблагодарил ее, протянул свою визитку и пошутил: “Вдруг вы захотите танцевать”. Мы расстались. Даже не знал, как ее зовут. А на следующее утро звонок: “Григорий Николаевич, доброе утро!” Я даже не понял, кто это. Она напомнила о вчерашней встрече и спросила: “А вы не забыли выпить таблетку от кашля?”

Признаться, мне уже давно никто ничего подобного не говорил — не заботился, не спрашивал, как себя чувствую. И вдруг чужой человек интересуется! Я говорю: “Спасибо, вы меня тронули своим вниманием”. Мы разговорились. Предложил встретиться, пригласил ее на чашечку кофе. Это было начало нашей истории. Мы стали обедать вместе, не строя при этом никаких планов. А потом почувствовал, что мне ее не хватает. Я потянулся к ней, она — ко мне. И вот я опять думаю о том, кто это счастье прислал мне? Откуда? Что, я искал ее или она меня?”, — рассказал Чапкис.