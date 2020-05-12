Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Хамако родилась 18 февраля 1930 года, а играть в видеоигры начала 39 лет назад. Она также публикует стримы на своем YouTube-канале, который насчитывает более 150 000 подписчиков.

Она заинтересовалась видеоиграми, когда увидела детей, играющих в них.

“Это выглядело очень весело, и я подумала, что это несправедливо, если бы в них играли только дети. Я думала, что жизнь была бы веселее, если бы я знала, как играть в них. Поэтому я началf играть”, – рассказала Хамако.

Первая игровая консоль, которой она владела, была “Cassette Vision”. Хамако сохранила большинство консолей и программного обеспечения, которое она купила за эти годы.

Сейчас она играет на PlayStation 4, больше всего ей нравится GTA 5.