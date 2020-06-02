Фотографии в Instagram обнародовала пресс-служба Букингемского дворца.
Прогулку Елизавета II совершила в парке возле Виндзорского замка – официальной резиденции британских монархов. Для верховой езды королева выбрала 14-летнего пони породы фелл по имени Ферне.
Верховая езда – давнее увлечение Елизаветы II.
Фото: Press Association
“Ее Величество с детства обожает ездить верхом и пристально следит за благосостоянием лошадей, которыми располагает для разведения, езды и гонок”, – говорится в сообщении.
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали редкие архивные фото Елизаветы II, сделанные во время Второй мировой войны и празднования ее окончания.