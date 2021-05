Про це повідомляє ВВС.

Останнім часом Рей був ведучим власного шоу “All The Way With Ray”.

“Ось і все. Дякую, що були зі мною на одній хвилі”, – сказав діджей на англійській та кантонській мовах.

Його програма виходила з 1970 року на хвилі державної телекомпанії Гонконгу RTHK.

У 2000 році в книзі Рекордів Гіннеса з’явився запис про те, що Рей — найстаріший діджей.

Сам діджей має португальське коріння, однак народився в Гонконгу. За його словами, він все життя (з 25 років) пропрацював на улюбленій роботі та завжди займався улюбленою справою. За 72 роки роботи на радіо він познайомився з такими іконами музичного світу, як The Beatles, Кліф Річард та Тоні Беннет.