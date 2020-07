Об этом сообщает британское издание Independent.

Джефф Ллойд, соведущий подкаста Reasons To Be Cheerful пообщался с Бьорном Ульвеусом, участником группы, и сообщил, что ABBA готовит 5 новых песен, которые планирует представить в 2021 году.

“Они записали пять новых песен. Они должны были выйти в конце прошлого года, но из-за технических трудностей и пандемии, это затянулось. Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году”, — сказал Ллойд.

Что известно о группе ABBA?

ABBA — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах. Он назван по первым буквам имен участников группы: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

АВВА является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров.

Синглы квартета занимали первые места в мировых чартах с середины 1970-х годов (Waterloo) до начала 1980-х годов (One of Us), а альбомы-сборники возглавляли мировые хит-парады и в 2000-х годах. Они остались в плей-листах радиостанций, и их альбомы продолжают продаваться по сей день.

Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия). Группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла 15 марта 2010 года.

Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданных песни были обнародованы десять лет спустя, в 1993 и 1994 годах.