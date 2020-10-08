Австралийская рок-группа AC/DC выпустила первую песню "Shot in the Dark" с нового альбома "Power Up" и назвала дату его выхода.

Об этом сообщает Rolling Stone.

В частности, семнадцатый альбом легендарной группы выйдет 13 ноября 2020 года.

Отмечается, что это первая пластинка за последние шесть лет карьеры группы. Последней была Rock and Bust в 2014 году.

Кроме трека “Shot in the Dark” в новый альбом войдет еще 11 композиций:

“Realize”

“Rejection”

“Shot in the Dark”

“Through the Mists of Time”

“Kick You When You’re Down”

“Witch’s Spell”

“Demon Fire”

“Wild Reputation”

“No Man’s Land”

“Systems Down”

“Money Shot”

“Code Red”.