Об этом сообщает Rolling Stone.

В частности, семнадцатый альбом легендарной группы выйдет 13 ноября 2020 года.

Отмечается, что это первая пластинка за последние шесть лет карьеры группы. Последней была Rock and Bust в 2014 году.

Кроме трека “Shot in the Dark” в новый альбом войдет еще 11 композиций:

  • “Realize”
  • “Rejection”
  • “Shot in the Dark”
  • “Through the Mists of Time”
  • “Kick You When You’re Down”
  • “Witch’s Spell”
  • “Demon Fire”
  • “Wild Reputation”
  • “No Man’s Land”
  • “Systems Down”
  • “Money Shot”
  • “Code Red”.

  • Ранее сообщалось, что концертный тур легендарной австралийской рок-группы AC/DC перенесен на неопределенный срок из-за угрозы полной глухоты солиста группы Брайана Джонсона.