Об этом сообщает Rolling Stone.
В частности, семнадцатый альбом легендарной группы выйдет 13 ноября 2020 года.
Отмечается, что это первая пластинка за последние шесть лет карьеры группы. Последней была Rock and Bust в 2014 году.
Кроме трека “Shot in the Dark” в новый альбом войдет еще 11 композиций:
- “Realize”
- “Rejection”
- “Shot in the Dark”
- “Through the Mists of Time”
- “Kick You When You’re Down”
- “Witch’s Spell”
- “Demon Fire”
- “Wild Reputation”
- “No Man’s Land”
- “Systems Down”
- “Money Shot”
- “Code Red”.
- Ранее сообщалось, что концертный тур легендарной австралийской рок-группы AC/DC перенесен на неопределенный срок из-за угрозы полной глухоты солиста группы Брайана Джонсона.