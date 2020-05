#Буквы рассказывают, как Адель удалось добиться мировой славы и круто похудеть.

Будущая знаменитость родилась в Тоттенеме, на севере Лондона. Отец бросил семью, когда Адель было всего два года, и 20-летней матери пришлось воспитывать дочь одной. С четырехлетнего возраста маленькая девочка стала заслушиваться песнями Spice Girls. Однако со временем певица поняла, что ей нравится совершенно другая музыка. Ее кумирами стали Этта Джеймс и Дасти Спрингфилд.

В 16 лет Адель записала песню “Hometown Glory”, которую посвятила Северному Норвуду — лондонскому району, в котором жила с 1999 года.

Адель училась в Лондонской школе исполнительского искусства и технологий, которую также закончили Эмми Уайнхаус, Джесси Джей. Тогда Адель записала несколько песен для одной из школьных вечеринок, а друг певицы решил опубликовать их на популярном сайте MySpace. Синглы заметили представители звукозаписывающей компании XL-Records. Девушку пригласили к сотрудничеству, хотя сама Адель тогда посчитала это розыгрышем.

В 2007 году в свет вышла песня “Hometown Glory”, которая стала саундтреком к сериалу Skins и попала в британский чарт. В этом же году Адель получила премию Brit Awards Critics’ Choice Award и записала сингл “Chasing Pavements”, который два месяца держался на второй строчке британского хит-парада.

Дебютный альбом Адель “19” после выхода сразу же занял первые строчки хит-парадов Британии и в итоге получил статус платинового.

Второй альбом Адель – “21” – принес ей уже мировую популярность.

В него вошли такие хиты, как: Rolling in the Deep, Take It All, Set Fire to the Rain, Lovesong, Someone like You.

Сингл Rolling in the Deep возглавил хит-парады в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии и других странах. Ведущие музыкальные издания Billboard и Rolling Stone признали трек лучшим в 2011 году, а в феврале 2012 года Адель получила “Грэмми” в категории “Лучшая песня года”.

Лирическую песню Someone Like You издание New York Magazine назвало хитом номер один, который не содержит в себе ничего, кроме вокала и фортепиано. За этот сингл Адель получила “Грэмми” в номинации “Лучшее сольное поп-исполнение”.

В 2011 журнал Rolling Stone внес 23-летнюю Адель в список “Королевы поп-музыки”.

В 2012 году Адель записала саундтрек для фильма про Джеймса Бонда – Skyfall, – который удостоился премии “Золотой глобус” за лучшую песню, и “Оскара” за лучшую песню к фильму.

В этом же году Адель становится мамой. От гражданского мужа Саймона Конекки она родила сына Анджело Джеймса Конекки.

После длительного молчания Адель выпускает альбом “25”, а сингл “Hello” покорил весь мир.

Как Адель похудела на 45 кг

В январе 2020 года мировые СМИ облетели фотографии певицы с отдыха на Карибских островах. Она сильно похудела и изменилась практически до неузнаваемости.



Артистка говорила, что после развода с мужем сбросила 20 кг. Но некоторые ее фанаты уверяют, что она похудела на 45 кг.

Адель сократила количество сахара и снизила калорийность своей еды на 20%. Еще один секрет похудения Адель – специальная сиртфуд-диета. Рацион составляют продукты, богатые ресвератролом – сильным антиоксидантом и полифенолами. В меню певицы – зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы), а также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.

В феврале Адель появилась на вечеринке по случаю вручения кинопремии “Оскар” в обтягивающем леопардовом платье.

Лучшие хиты Адель

Свой дебютный альбом певица выпустила в 2008 году.

Стоит отметить, что Адель — лауреат 15 премий “Грэмми”.

Hometown Glory

Rolling in the Deep

Lovesong

Someone Like You

Skyfall

Hello