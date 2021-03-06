Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Развод супругов занял 2,5 года. Накануне судья подписал мировое соглашение по делу. При этом, пара поделила имущество через посредников еще в январе.
Адель и Саймон заявили о расставании в апреле 2019 года. В сентябре певица официально подала на развод.
Поскольку между супругами не было брачного контракта, они делили все совместно нажитое имущество пополам. Поскольку состояние Адель оценили в 180 миллионов долларов, супруги согласились разделить имущество на несколько частей. Кому какая часть состояния отошла – не сообщается.
Важно, что супруги сохранили равные права опеки над сыном Анджело (8 лет). У Конекки есть дочь от предыдущего брака.
- 32-летняя британская певица Адель стала приглашенной ведущей шоу Saturday Night Live. Звезда призналась, что ждала этого момента очень долго, поэтому начала программу ироничным монологом о карантине, путешествиях и своем экстремальном похудении.