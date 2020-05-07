5 мая Адель отмечала свой 32-й день рождения. В комментарии к новому фото певица поблагодарила всех за поздравления и любовь.
“Большое спасибо вам за вашу любовь в этот день рождения. Надеюсь, вы находитесь в безопасности в это сумасшедшее время. Я хотела бы поблагодарить всех, кто первым столкнулся с вирусом, а также людей с жизненно важными сейчас профессиями, которые спасают наши жизни. Вы действительно наши ангелы-хранители!” – написала она.
На снимке Адель позирует в черном мини-платье и туфлях на каблуке на фоне рамки, украшенной цветами.
Подписчики певицы были шокированы такими изменениями, они отмечали, что Адель невозможно узнать, что она очень изменилась и выражали свое восхищение.
- Ранее Адель появилась на вечеринке по случаю вручения кинопремии “Оскар” в обтягивающем леопардовом платье.