Известная немецкая компания Adidas рассматривает возможность продажи своего дочернего подразделения Reebok. Финальное решение компания планирует объявить в марте следующего года.

Об этом сообщает BBC.

Известны два потенциальных покупателя бренда: Permira (владеет брендом Dr Martens) и VF Corp (владеет брендом Timberland).

В компании Adidas заявили, что возможная продажа является частью разработки новой пятилетней стратегии.

В 2019 году доходы бренда Reebok выросли на 4% и составили 17 миллиардов евро. Однако это составляет всего 7% всех годовых продаж Adidas. Из-за пандемии продажи сократились на 7% за последний квартал – больше, чем среди других брендов компании.

В компании Adidas рассказали, что основным рынком сбыта продукции бренда является Северная Америка, а не Европа. Страны Северной Америки медленнее восстанавливаются после сокрушительной пандемии, поэтому продажи продукции Reebok находятся на низком уровне.

Reebok – это британский бренд спортивной одежды и обуви, который основали в 1950-х годах. Кстати, Reebok стал частью компании Adidas в 2006 году. Тогда компания купила бренд за 3,4 миллиарда долларов. После этого популярность Reebok стремительно уменьшилась.

Перед продажей бренд активно сотрудничал с Национальным баскетбольным чемпионатом (NBA) в США. После этого сотрудничество получил Adidas.

Из прибыльных контрактов у Reebok осталось соглашение с Ultimate Fighting Championship на 70 миллионов долларов. Однако сотрудничество скоро завершится. Говорят, что соглашение продлевать не собираются.