Об этом сообщает BBC.
Известны два потенциальных покупателя бренда: Permira (владеет брендом Dr Martens) и VF Corp (владеет брендом Timberland).
В компании Adidas заявили, что возможная продажа является частью разработки новой пятилетней стратегии.
В 2019 году доходы бренда Reebok выросли на 4% и составили 17 миллиардов евро. Однако это составляет всего 7% всех годовых продаж Adidas. Из-за пандемии продажи сократились на 7% за последний квартал – больше, чем среди других брендов компании.
В компании Adidas рассказали, что основным рынком сбыта продукции бренда является Северная Америка, а не Европа. Страны Северной Америки медленнее восстанавливаются после сокрушительной пандемии, поэтому продажи продукции Reebok находятся на низком уровне.
Reebok – это британский бренд спортивной одежды и обуви, который основали в 1950-х годах. Кстати, Reebok стал частью компании Adidas в 2006 году. Тогда компания купила бренд за 3,4 миллиарда долларов. После этого популярность Reebok стремительно уменьшилась.
Перед продажей бренд активно сотрудничал с Национальным баскетбольным чемпионатом (NBA) в США. После этого сотрудничество получил Adidas.
Из прибыльных контрактов у Reebok осталось соглашение с Ultimate Fighting Championship на 70 миллионов долларов. Однако сотрудничество скоро завершится. Говорят, что соглашение продлевать не собираются.
- Американская супермодель Карли Клосс и компания Adidas выпустили коллекцию экологически чистой спортивной одежды в поддержку молодых женщин.
- Аdidas совместно с брендами Stella McCartney, Lululemon и конгломератом Kering (владеет Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и другими) будут сотрудничать со стартапом Bolt Threads, что создает новый заменитель кожи из мицелия грибов.