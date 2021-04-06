Об этом сообщает немецкий англоязычный сайт об уличной моде Highsnobiety.

Как известно, теперь, когда марихуана легализована в нескольких штатах США и широко распространена во всех регионах мира, даже такие гиганты, как Nike и adidas, празднуют “день 4/20” (дата 20 апреля совпадает с популярным временем употребление марихуаны).

В этом году тематические кроссовки от adidas вдохновлены мультсериалом “Южный парк”, а точнее — персонажем шоу Полотенчик.

“Праздничные” Originals Campus 80 выполнены из фиолетового махрового материала (под цвет и текстуру персонажа), язычок украшен нашивкой в виде глаз Полотенчика. Примечательно, что эта нашивка обработана чувствительным к УФ-излучению материалом и из-за солнечного света глаза краснеют.

В дополнение к глазам с секретом, adidas сделали в тематических кроссовках тайный карман под язычком, который можно увидеть на многих моделях ко “дню 4/20”. Ожидается, что adidas представит новинку 20 апреля.