#Буквы рассказывают интересные факты об иконе моды.
Айрис Апфель (урожденная Баррел) родилась 29 августа 1921 года в семье Сэмюэля и Сэди Баррел. Отец Айрис владел стеклянным бизнесом, а ее мать – модным бутиком. Родители будущей бизнес-леди были евреями.
Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Университете Висконсина.
В молодые годы Айрис работала в журнале о модной индустрии Women’s Wear Daily. Довольно быстро она поняла, что это — не для нее. Тогда Айрис стала помощницей иллюстратора Роберта Гудмана.
Затем Айрис заинтересовалась дизайном интерьера. Поскольку ее отец был известным поставщиком предметов из стекла и зеркал и работал с лучшими дизайнерами Нью-Йорка, он познакомил дочь с выдающимися мастерами этого направления. Некоторое время Айрис работала вместе с дизайнером интерьеров Элинор Джонсон.
В 1948 году 27-летняя Айрис вышла замуж за Карла Апфеля. Они были вместе до самой смерти Карла в августе 2015 году (он прожил почти 101 год).
В 1950-м, через два года после свадьбы, супруги основали собственную текстильную фирму Old World Weavers, которой руководили до выхода на пенсию в 1992 году.
У супругов не было детей — они посвятили жизнь своему делу и путешествиям.
Апфель принимала участие в реставрации Белого дома. И не раз!
Компания супругов Апфель реставрировала и точно воспроизводила старинные ткани на оригинальных ткацких станках. В 1950-х Old World Weavers стала одной из самых престижных компаний в этой области в мире.
У Апфель покупали ткани для реставрационных работ в Белом Доме и Метрополитен-музее. Сама Айрис участвовала в нескольких реставрационных дизайн-проектах в Белом доме для президентов Трумэна, Эйзенхауэра, Никсона, Кеннеди, Джонсона, Картера, Рейгана и Клинтона.
Говорят, Апфель тогда в шутку называли “первой леди текстиля” и “Богоматерью тканей”.
Последние 28 лет, которые Айрис не владеет компанией, она продолжает работать в ней консультантом. А в 2012 году Апфель, эксперт с более 60-летним опытом работы в области, стала приглашенным профессором в Техасском университете в Остине на кафедре текстиля и одежды.
Апфель — первый живой не-дизайнер, которого выставляли в Метрополитен-музее Нью-Йорка
Благодаря своему бизнесу супруги Апфель много путешествовали по миру. Во время путешествий Айрис нередко покупала нестандартную одежду ручной работы и необычные аксессуары. Так она стала коллекционировать их.
В 2005 году Институт костюма Нью-Йорка попросил у Айрис несколько ее аксессуаров для своей очередной выставки. Но коллекция Айрис настолько поразила кураторов музея, что избранное из ее гардероба было выставлено как отдельная экспозиция.
Выставка получила название “Редкая птица: Избранное из коллекции Айрис Апфель”. В музее было представлено более 300 аксессуаров дизайнера и 82 наряда, которые по маленьким магазинчикам, дизайнерским бутикам и блошиным рынкам она собирала десятилетиями.
Впоследствии эта же подборка из коллекции выставлялась во Флориде и Массачусетсе.
“Редкая птичка моды” — такое прозвище закрепилось тогда за Апфель, которой было уже за 80 лет.
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Iris Apfel Trunk Show is back! Iris is heading to @thisisstory on Monday Nov. 27th from 5pm to 8pm for her biggest trunk show yet. Bowls of bangles and necklaces she personally wore will be available for those interested. For more information about the location, please check @thisisstory IG account information. The address is right there.
Документальные фильмы и автобиография
Апфель — звезда документального фильма Iris режиссера Альберта Мэйслеса. Премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре 2014 года, а в 2015 году он был приобретен компанией Magnolia Pictures для кинопроката в США.
В 2017 году Айрис приняла участие в съемках документального фильма If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast от режиссера Дэнни Голда. Лента рассказывает истории известных людей старше 90 лет, и показывает, что почтенные годы могут быть самыми счастливыми в жизни человека и самыми полезными.
В 2018 Айрис Апфель решила рассказать историю своей жизни самостоятельно. Она выпустила автобиографическую книгу “Iris Apfel: Accidental Icon”, в которой описала, как полюбила дизайн и моду благодаря путешествиям, как сформировала свой уникальный стиль.
В мемуарах Апфель делится и своим опытом работы модным консультантом, и, конечно, историей своего участия в реставрационных проектах для Белого дома.
Mattel посвятил Апфель куклу, MAC — линию косметики, а Jimmy Choo — туфли на каблуках
В январе 2012 года известный косметический бренд MAC представил свою новую коллекцию, посвященную Айрис Апфель. В коллекцию вошли помады, тени для век, карандаши для губ, бровей и глаз, пудра и лак для ногтей. В рекламной кампании коллекции участвовала и она сама.
В том же году обувной бренд Jimmy Choo создал туфли Iris, названные в честь известной модницы.
В 2018 году компания Mattel создала куклу Барби по образу Апфель. Так Айрис стала самым старым человеком, по образу которого создали куклу Барби.
Айрис стала моделью глобального агентства IMG в 97 лет
В 2017 году признанная икона стиля достигла еще одной важной вехи в индустрии: подписала большой модельный контракт с глобальным модельным агентством IMG.
С этим агентством сотрудничают супермодели, как Кейт Мосс и сестры Хадид.
- За прошлый год мода сделала настоящий квантовый скачок в своих взглядах и мышлении. Она стала более толерантной, инклюзивной и бодипозитивной. #Буквы собрали самые яркие примеры политкорректности за последнее десятилетие, которые изменили ход истории моды.