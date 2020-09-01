#Буквы рассказывают интересные факты об иконе моды.

Айрис Апфель (урожденная Баррел) родилась 29 августа 1921 года в семье Сэмюэля и Сэди Баррел. Отец Айрис владел стеклянным бизнесом, а ее мать – модным бутиком. Родители будущей бизнес-леди были евреями.

Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Университете Висконсина.

В молодые годы Айрис работала в журнале о модной индустрии Women’s Wear Daily. Довольно быстро она поняла, что это — не для нее. Тогда Айрис стала помощницей иллюстратора Роберта Гудмана.

Затем Айрис заинтересовалась дизайном интерьера. Поскольку ее отец был известным поставщиком предметов из стекла и зеркал и работал с лучшими дизайнерами Нью-Йорка, он познакомил дочь с выдающимися мастерами этого направления. Некоторое время Айрис работала вместе с дизайнером интерьеров Элинор Джонсон.

В 1948 году 27-летняя Айрис вышла замуж за Карла Апфеля. Они были вместе до самой смерти Карла в августе 2015 году (он прожил почти 101 год).

В 1950-м, через два года после свадьбы, супруги основали собственную текстильную фирму Old World Weavers, которой руководили до выхода на пенсию в 1992 году.

У супругов не было детей — они посвятили жизнь своему делу и путешествиям.

Апфель принимала участие в реставрации Белого дома. И не раз!

Компания супругов Апфель реставрировала и точно воспроизводила старинные ткани на оригинальных ткацких станках. В 1950-х Old World Weavers стала одной из самых престижных компаний в этой области в мире.

У Апфель покупали ткани для реставрационных работ в Белом Доме и Метрополитен-музее. Сама Айрис участвовала в нескольких реставрационных дизайн-проектах в Белом доме для президентов Трумэна, Эйзенхауэра, Никсона, Кеннеди, Джонсона, Картера, Рейгана и Клинтона.

Говорят, Апфель тогда в шутку называли “первой леди текстиля” и “Богоматерью тканей”.

Последние 28 лет, которые Айрис не владеет компанией, она продолжает работать в ней консультантом. А в 2012 году Апфель, эксперт с более 60-летним опытом работы в области, стала приглашенным профессором в Техасском университете в Остине на кафедре текстиля и одежды.

Апфель — первый живой не-дизайнер, которого выставляли в Метрополитен-музее Нью-Йорка

Благодаря своему бизнесу супруги Апфель много путешествовали по миру. Во время путешествий Айрис нередко покупала нестандартную одежду ручной работы и необычные аксессуары. Так она стала коллекционировать их.

В 2005 году Институт костюма Нью-Йорка попросил у Айрис несколько ее аксессуаров для своей очередной выставки. Но коллекция Айрис настолько поразила кураторов музея, что избранное из ее гардероба было выставлено как отдельная экспозиция.

Выставка получила название “Редкая птица: Избранное из коллекции Айрис Апфель”. В музее было представлено более 300 аксессуаров дизайнера и 82 наряда, которые по маленьким магазинчикам, дизайнерским бутикам и блошиным рынкам она собирала десятилетиями.

Впоследствии эта же подборка из коллекции выставлялась во Флориде и Массачусетсе.

“Редкая птичка моды” — такое прозвище закрепилось тогда за Апфель, которой было уже за 80 лет.

Документальные фильмы и автобиография

Апфель — звезда документального фильма Iris режиссера Альберта Мэйслеса. Премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре 2014 года, а в 2015 году он был приобретен компанией Magnolia Pictures для кинопроката в США.

В 2017 году Айрис приняла участие в съемках документального фильма If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast от режиссера Дэнни Голда. Лента рассказывает истории известных людей старше 90 лет, и показывает, что почтенные годы могут быть самыми счастливыми в жизни человека и самыми полезными.

В 2018 Айрис Апфель решила рассказать историю своей жизни самостоятельно. Она выпустила автобиографическую книгу “Iris Apfel: Accidental Icon”, в которой описала, как полюбила дизайн и моду благодаря путешествиям, как сформировала свой уникальный стиль.

В мемуарах Апфель делится и своим опытом работы модным консультантом, и, конечно, историей своего участия в реставрационных проектах для Белого дома.

Mattel посвятил Апфель куклу, MAC — линию косметики, а Jimmy Choo — туфли на каблуках

В январе 2012 года известный косметический бренд MAC представил свою новую коллекцию, посвященную Айрис Апфель. В коллекцию вошли помады, тени для век, карандаши для губ, бровей и глаз, пудра и лак для ногтей. В рекламной кампании коллекции участвовала и она сама.

В том же году обувной бренд Jimmy Choo создал туфли Iris, названные в честь известной модницы.

В 2018 году компания Mattel создала куклу Барби по образу Апфель. Так Айрис стала самым старым человеком, по образу которого создали куклу Барби.

Айрис стала моделью глобального агентства IMG в 97 лет

В 2017 году признанная икона стиля достигла еще одной важной вехи в индустрии: подписала большой модельный контракт с глобальным модельным агентством IMG.

С этим агентством сотрудничают супермодели, как Кейт Мосс и сестры Хадид.