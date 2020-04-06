В возрасте 68 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер актер Джей Бенедикт.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

В субботу на его официальном сайте появилось сообщение: “С глубокой скорбью мы должны сообщить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19”.

Джей Бенедикт сыграл Русса Джордана в фильме “Чужие”. Он исполнял главную роль в “Войне Фойла”, популярном британском сериале. Также снимался в “Аббатстве Даунтон”, “Темном рыцаре” и “Беовульфе: Возвращение в Шилдлендс”.

У Джея Бенедикта два сына, Леопольд и Фредди и дочь Алексис от предыдущего брака.