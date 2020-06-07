Актер Майкл Бакари Джордан, известный ролью в фильме "Черная пантера", выступил во время одной из акций протеста против расизма, поддержав тех, кто вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда.

В своей речи он призвал не игнорировать темнокожее население США.

Актер призвал представителей Голливуда чаще принимать на работу темнокожих специалистов и персонал, инвестируя в них.

“Инвестируйте в темнокожий персонал. То, что мы делаем сегодня, сделает наши ценности и наши голоса услышанными. Мы не можем позволить этому моменту пройти мимо нас. Мы обязаны продолжать говорить об этом, перекрывая им (властям, – ред.) кислород”, – заявил он.

Кроме речи в защиту темнокожего населения, актер рассказал о своем опыте работы в киноиндустрии. В частности, он говорил о фильмах, в которых раскрывалась тема полицейского беспредела и революционные сюжеты. Это телепроект НВО “451 градус за Фаренгейтом”, драма “Просто помиловать” и “Станция Фрутвейл”.

Именно в фильме “Станция Фрутвейл” актер сыграл 22-летнего Оскара Гранта, которого застрелил полицейский.

“Я долго жил с этой болью, она сжимает мое сердце”, – поделился актер.

Стоит отметить, что ранее актер сделал репост черного квадрата в Instagram, символа истории, которая произошла с Джорджем Флойдом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan) 1 Июн 2020 в 11:47 PDT

Также он опубликовал отдельный пост, касающегося убийства Флойда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #justiceforfloyd Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan) 26 Май 2020 в 9:22 PDT

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.