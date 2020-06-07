В своей речи он призвал не игнорировать темнокожее население США.
Актер призвал представителей Голливуда чаще принимать на работу темнокожих специалистов и персонал, инвестируя в них.
“Инвестируйте в темнокожий персонал. То, что мы делаем сегодня, сделает наши ценности и наши голоса услышанными. Мы не можем позволить этому моменту пройти мимо нас. Мы обязаны продолжать говорить об этом, перекрывая им (властям, – ред.) кислород”, – заявил он.
Кроме речи в защиту темнокожего населения, актер рассказал о своем опыте работы в киноиндустрии. В частности, он говорил о фильмах, в которых раскрывалась тема полицейского беспредела и революционные сюжеты. Это телепроект НВО “451 градус за Фаренгейтом”, драма “Просто помиловать” и “Станция Фрутвейл”.
Именно в фильме “Станция Фрутвейл” актер сыграл 22-летнего Оскара Гранта, которого застрелил полицейский.
“Я долго жил с этой болью, она сжимает мое сердце”, – поделился актер.
Стоит отметить, что ранее актер сделал репост черного квадрата в Instagram, символа истории, которая произошла с Джорджем Флойдом.
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Также он опубликовал отдельный пост, касающегося убийства Флойда.
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Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.