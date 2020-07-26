Об этом рассказала его представительница, сообщает британское издание The Guardian.
Она рассказала, что актер переболел еще в апреле.
“Он сдал позитивный тест на коронавирус в апреле и провел неделю в больнице”, – рассказала она.
По ее словам, актера лечили ремдесивиром. Он лечился от коронавируса в больнице Лос-Анджелесе. После нескольких негативных тестов на коронавирус – его выписали. Также актер получил позитивный тест на антитела против болезни.
- Ранее сообщалось, что канадский актер Ник Кордеро умер в Лос-Анджелесе от осложнений COVID-19 после 95 дней лечения. Ему был 41 год.