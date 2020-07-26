64-летний голливудский актер Мэл Гибсон рассказал о том, что вылечился от коронавируса после недели в больнице.

Об этом рассказала его представительница, сообщает британское издание The Guardian.

Она рассказала, что актер переболел еще в апреле.

“Он сдал позитивный тест на коронавирус в апреле и провел неделю в больнице”, – рассказала она.

По ее словам, актера лечили ремдесивиром. Он лечился от коронавируса в больнице Лос-Анджелесе. После нескольких негативных тестов на коронавирус – его выписали. Также актер получил позитивный тест на антитела против болезни.