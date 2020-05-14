Об этом сообщила в Instagram супруга актера Аманда Клутс.
По словам Клутс, спустя месяц пребывания в состоянии комы Кордеро начал открывать глаза и реагировать на то, что происходит вокруг.
“У нас отличные новости. Ник может выполнять команды и начал следить за тем, что происходит вокруг. Он очень слаб, поэтому даже просто открыть глаза — это борьба для него, но это происходит. Он начинает просыпаться!”, — написала она.
Пост супруга актера дополнила фотографией Ника, сделанной во время их медового месяца.
Клутс добавила, что эта новость о психическом статусе Кордеро — уже победа, хотя все еще нельзя сказать, что его жизни сейчас ничего не угрожает.
“Позитивность, надежда, настойчивость, сила и молитвы! Мы не сдаемся, Ник Кордеро!”, — подчеркнула она.
- Напомним, 41-летний канадский актер Ник Кордеро, звезда многих бродвейских мюзиклов и номинант на премию Тони, в конце марта заболел коронавирусом. Уже почти 2 месяца он находится в больнице Cedars-Sinai Medical в Лос-Анджелесе.
- Во время лечения COVID-19 актеру давали препараты способствующие разжижению крови. Прием лекарств вызвал сильное кровотечение и от них пришлось отказаться. В результате появилась опасность появления тромбов в правой ноге. 18 апреля конечность ампутировали. С 12 апреля актер находился в состоянии комы.