Об этом сообщает издание Variety.

35-летнего американского актера Хартли Сойер уволили из сериала “Флэш”, основанного на комиксах DC Comics, после того, как в Сети всплыли его старые посты, в которых содержатся расистские и сексистские реплики.

Хартли Сойер присоединился к сериалу в 4 сезоне, премьера которого состоялась в 2017 году. Он исполнял роль Ральфа Дибни (Удлиняющийся человек). 6-й сезон сериала завершился месяц назад.

В 7-м сезоне сериала Сойер уже не появится. Информацию об увольнении Сойера журналистам подтвердили на телеканале The CW, на котором выходит сериал, а также продюсеры шоу — Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

В настоящее время посты актера, ставшие причиной скандала, удалены, однако пользователи соцсетей успели собрать коллекцию скриншотов с некорректными высказываниями актера.

В основном речь идет о старых публикациях, датированных 2011-2014 годами. Например, в 2012 году Сойер написал, что “когда он был мальчиком, одним из его любимых занятий было похищение бездомных женщин и отрезание их груди”.

В другом посте актер заявил, что “единственное, что мешает ему писать легкие расистские твиты, это понимание того, что Аль Шарптон (политический активист, борец с расизмом — ред.) никогда не перестанет жаловаться” на них.

I am not watching or supporting @CW_TheFlash until this guy gets fired. Now. Are you one of those guys that say "but it was a joke"

Yeah right. pic.twitter.com/DzFK8CQb5O

— Homophobes & Racists Will End Up In Hell. (@MasterChuck81) June 4, 2020