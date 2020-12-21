Голливудский актер Дэнни Трехо объединился с "Фондом Эвереста", чтобы раздать еду и накормить более 800 семей рабочих в Восточном Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Трехо и супервизор округа Лос-Анджелес Хильда Солис раздали миски с едой из тако-ресторана в Восточном Лос-Анджелесе, которым владеет актер.

“Этот год был очень трудным для многих из нас, в том числе для большинства наших друзей из индустрии гостеприимства. Эти пожертвования не только помогли наиболее уязвимым, но и помогли нам оставаться открытыми. Мы благодарны за возможность продолжать служить нашему сообществу. Спасибо вам от всей души”, – говорится на странице ресторана в Instagram.

“Фонд Эвереста” – это глобальная некоммерческая организация, базирующаяся в Лос-Анджелесе, которая предоставляет возможности для продвижения инноваций в медицинском образовании и передовых медицинских исследований.

“В это трудное время мы хотим поблагодарить сообщество Восточного Лос-Анджелеса, особенно наших передовых рабочих, которые окружают этот объект, за то, что они доставляют радость в эти праздники. Мы благодарны за то, что работаем с Trejo’s Tacos”, – сказал доктор Майкл Эверест.

Отмечается, что во время акции все соблюдали противоэпидемические меры и носили маски.