Американский актер Джордж Клуни стал "Человеком года" по версии журнала GQ и рассказал, почему в последнее время стал отдавать предпочтение режиссуре и меньше сниматься в кино.

Об этом говорится в материале GQ.

Клуни был номинирован на восемь премий Американской киноакадемии “Оскар” и один раз стал ее лауреатом за фильм “Сириана” 2005 года.

“Если меня сегодня собьет автобус, все скажут: “Это обладатель Оскара”, – говорит он.

Клуни признался, что в последние годы ему стало все менее интересна работа актера и он захотел сосредоточиться на режиссуре.

“Что касается актерского мастерства – всего того, что я делаю, как актер. Допустим, вы приближаетесь к точке насыщения, типа: «Ну, я играл вот так, я играл так, я сделал то, я сделал то, я пробовал это». И время идет, вы начинаете оглядываться и спрашивать: «Ну, а как еще я могу проявить себя в деле, которое я действительно люблю?» И я не хочу, чтобы в 60 лет я больше беспокоился о том, что обо мне думает какой-нибудь кастинг-директор, молодой продюсер или руководитель студии. Я хочу быть вовлечен”.

Джордж Клуни – американский актер, режиссер, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала “Скорая помощь” и фильма “От заката до рассвета”. Также снимался в картинах “Одиннадцать друзей Оушена”, “Спокойной ночи и удачи”, “Гравитация”, “Бесподобный мистер Фокс”.