Данський актор Пілу Асбек (Pilou Asbaek), який зіграв Ейрона Грейджоя в серіалі "Гра престолів", приєднається до Джейсона Момоа в другій частині фільму "Аквамен".

Про це повідомляє Deadline.

Героя Момоа у “Грі престолів” вбили ще в першому сезоні “Гри престолів”, тож з екранним Грейджоєм (який знімався в шостому сезоні серіалу, – ред.) йому працювати не доводилося.

Наразі відомо про те, що переговори щодо участі Асбека в фільмуванні “Аквамена – 2” тривають. Більше інформації немає.

У Warner Bros. відмовилися коментувати інформацію про роль Асбека та загалом про сюжет нового “Аквамена”.

До слова, перша частина “Аквамена” зібрала 1,14 млрд доларів у світовому прокаті.