Про це повідомляє Deadline.
Героя Момоа у “Грі престолів” вбили ще в першому сезоні “Гри престолів”, тож з екранним Грейджоєм (який знімався в шостому сезоні серіалу, – ред.) йому працювати не доводилося.
Наразі відомо про те, що переговори щодо участі Асбека в фільмуванні “Аквамена – 2” тривають. Більше інформації немає.
У Warner Bros. відмовилися коментувати інформацію про роль Асбека та загалом про сюжет нового “Аквамена”.
До слова, перша частина “Аквамена” зібрала 1,14 млрд доларів у світовому прокаті.
- Друга частина фільму про супергероя під назвою “Аквамен” вийде на широкі екрани орієнтовно в середині грудня 2022 року.