Об этом пишет издание Mashable.

Актер решил поделился в сторис Instagram записью с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up.

В конце ролика поклонники увидели серию фотографий, на одной из которых разглядели фото мужских гениталий. Вскоре сторис была удалена из аккаунта актера, но фанаты успели успели сделать скриншоты.

Актер пока не прокомментировал произошедшее, а вот пользователи Сетей принялись шутить по этому поводу.

Chris Evans tripped omg I hope he’s ok :(( pic.twitter.com/g1iDvCk5BA — JΛMIΛ⁷ (@rmvhopee) September 12, 2020

“how’d you know i was chris evans?” pic.twitter.com/3aSzzkm6X0 — cortneyᴴ| CHRISTMAS ERA🎄 (@Sunflower_adore) September 12, 2020

My response to the Chris Evans photo: pic.twitter.com/b1cM7F8zgu — DanielNewmaη (@DanielNewman) September 12, 2020

⚠️⚠️Chris Evans NUDE⚠️⚠️🔻🔻 The only nude scene I will share bc Chris Evans deserves some privacy pic.twitter.com/0czER1556s — ✪ 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐤𝐲 ✪ (@Big_BuckyEnergy) September 12, 2020

Chris Evans’ publicist opening her phone pic.twitter.com/gcTWCE4fOv — 𝚑𝚒𝚜𝚙𝚊𝚗𝚒𝚌 𝚙𝚒𝚡𝚒𝚎 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚛𝚕 (@mathewrodriguez) September 12, 2020