Об этом сообщает ВВС Украина.

Известно, что отметки в один миллион подписчиков Гринт достиг за 4 часа и 1 минуту. Сейчас у актера 3,3 млн подписчиков

Ранее рекордсменом был сэр Дэвид Аттенборо. В сентябре этого года на блог всемирно известного автора документальных фильмов о природе подписались миллион пользователей всего за 4 часа 44 минуты, что на 43 минуты больше, чем у Гринта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rupert Grint (@rupertgrint)