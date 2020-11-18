Об этом сообщает ВВС Украина.
Известно, что отметки в один миллион подписчиков Гринт достиг за 4 часа и 1 минуту. Сейчас у актера 3,3 млн подписчиков
Ранее рекордсменом был сэр Дэвид Аттенборо. В сентябре этого года на блог всемирно известного автора документальных фильмов о природе подписались миллион пользователей всего за 4 часа 44 минуты, что на 43 минуты больше, чем у Гринта.
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- В 2019 году рекордсменкой была голливудская актриса Дженнифер Энистон. Первый миллион подписчиков звезда получила уже через 5 часов 16 минут. Этот результат побил предыдущий мировой рекорд, который установила страница принца Гарри и Меган Маркл. Их профиль в Instagram набрал миллион подписчиков за 5 часов 45 минут.