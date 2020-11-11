Известный британский актер Руперт Гринт только сейчас зарегистрировался в Instagram. Свой первый пост – фото с маленькой дочкой Венсдэй – он подписал иронично, пошутив в том, что вот только сейчас добрался до популярной соцсети.
“Привет, Instagram… всего лишь 10 лет прошло – и вот он я. Гринт в Грамме. Я здесь, чтоб представить вам Уенздей Гринт. Берегите себя, Руперт”, – написал актер.
- Ранее сообщалось, что британская актриса и звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон стала членом совета директоров компании Kering, которая владеет брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.