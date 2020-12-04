Об этом сообщает The Guardian.

Толкин и его семья переехали в дом номер 20 по Нортмуд-роуд в Оксфорде в 1930 году и прожили там 17 лет, пока он был профессором англосаксонского языка в университете. Именно там он написал роман “Хоббит“, который изначально был сказкой на ночь для его детей.

Сейчас этот дом выставлен на продажу, но звезды хотят создать в нем литературный центр Толкина, поэтому они и запустили краудфандинговую кампанию по сбору 4,5 млн фунтов стерлингов (6 млн долларов). Сам дом будет стоить 4 миллиона фунтов стерлингов, а оставшаяся сумма будет использована на строительные нормы, начальные расходы и развитие литературных программ.

Инициативу уже поддержали Ян Маккеллен, Мартин Фриман и Джон Рис-Дэвис.

“Невероятно, учитывая его важность, что нигде в мире нет центра, посвященного Толкину. Идея состоит в том, чтобы превратить дом Толкина в литературный центр, который будет вдохновлять новые поколения писателей, художников и режиссеров на долгие годы“, – отметил Рис-Дэвис.