Актриса Кэти Люнг, которая сыграла в роль Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, как подвергалась расистским издевательствам во время и после съемок.

Об этом актриса рассказала в новом интервью китайскому подкасту Chippy Girl, сообщает издание Justjared.

33-летняя актриса сказала, что она подверглась расистским издевательствам, как только новости о ее кастинге просочились в Cеть. Тогда Кэти была еще подростком и получила много ненавистных и негативных сообщений в Интернете.

“Это попало в газеты, а затем кто-то тайно сфотографировал меня. Я была сломлена. Я просто плакала”, – вспоминает Кэти.

По ее словам, в Сети она нашла веб-сайты, которые были посвящены фандому Гарри Поттера. “И я помню, как читала все комментарии. Там было много расистского дерьма”, – поделилась Кэти.

“А потом кто-то создал веб-сайт, сайт ненависти – это было похоже на то, что если вы не согласны с этим кастингом, нажмите кнопку, и тогда это будет просто подсчетом того, сколько людей не согласны с результатами кастинга”, – продолжила Кэти.

Агенты сказали Кэти отрицать, что она видела эти сообщения или знала о существовании таких сайтов. Актриса согласилась на условия агентов, но позже пожалела об этом: “Я помню, как они говорили: “Кэти, мы не видели этих веб-сайтов, о которых люди говорят, поэтому, если вас спросят, просто скажите, что это неправда”. Я просто кивнула, хотя я видела это собственными глазами”.

Оглядываясь назад, Кэти признает, что все еще хранит теплые воспоминания о работе над фильмами о Гарри Поттере.