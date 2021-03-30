Об этом сообщает журнал W.

Отмечается, что звезда “Человека-паука” украсила новую обложку глянца. Данст продемонстрировала округлившийся живот в роскошной белом платье с кружевом от бренда Rodarte.

Вместе с ней на обложке появились Эль Фанинг и Рашида Джонс.

Фотографом стала София Коппола, с которой актриса поддерживает дружеские отношения.

Отметим, что Кирстен Данст и Джесси Племонс познакомились на съемках сериала “Фарго”. Уже в 2016 году пара публично объявила о своих отношениях. Через год Племонс сделал предложение руки и сердца Данст, а в мае 2017 года у них родился первенец – сын Эннис.