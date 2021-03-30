Об этом сообщает журнал W.
Отмечается, что звезда “Человека-паука” украсила новую обложку глянца. Данст продемонстрировала округлившийся живот в роскошной белом платье с кружевом от бренда Rodarte.
Вместе с ней на обложке появились Эль Фанинг и Рашида Джонс.
Фотографом стала София Коппола, с которой актриса поддерживает дружеские отношения.
Отметим, что Кирстен Данст и Джесси Племонс познакомились на съемках сериала “Фарго”. Уже в 2016 году пара публично объявила о своих отношениях. Через год Племонс сделал предложение руки и сердца Данст, а в мае 2017 года у них родился первенец – сын Эннис.
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