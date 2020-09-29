Актриса Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Американская актриса, певица и модель Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски стали родителями во второй раз.

Об этом пишет PEOPLE.

У пары родился сын, имя которого они пока не разглашают.

Актриса поделилась фотографией новорожденного в Instagram-аккаунте благотворительных организаций War Child и INARA, амбассадором которых она и ее супруг являются.

“С момента рождения нашей дочери три года назад наша приверженность ни в чем не повинным детям, которые так сильно страдают от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. А с рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путеводной звездой”, – говорится в заявлении пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от War Child USA (@warchildusa) 28 Сен 2020 в 8:01 PDT

Отмечается, что Аманда и Томас уже воспитывают 3-летнюю дочь Нину. Они поженились в марте 2014 года, когда актриса была уже на 9 месяце беременности.