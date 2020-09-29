Covid-19 Украина

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Актриса Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Американская актриса, певица и модель Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски стали родителями во второй раз.

Вторник, 29 сентября 2020, 15:28

Об этом пишет PEOPLE.

У пары родился сын, имя которого они пока не разглашают.

Актриса поделилась фотографией новорожденного в Instagram-аккаунте благотворительных организаций War Child и INARA, амбассадором которых она и ее супруг являются.

“С момента рождения нашей дочери три года назад наша приверженность ни в чем не повинным детям, которые так сильно страдают от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. А с рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путеводной звездой”, – говорится в заявлении пары.

 

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Публикация от War Child USA (@warchildusa)

Отмечается, что Аманда и Томас уже воспитывают 3-летнюю дочь Нину. Они поженились в марте 2014 года, когда актриса была уже на 9 месяце беременности.

  • Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас в июле впервые стали родителями.
Теги: Аманда Сейфрід, ребенок, сын

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