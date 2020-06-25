Об этом сообщила пресс-служба бренда в своем Instagram-аккаунте.

“Кэтрин Лэнгфорд, добро пожаловать в семью #LOrealParis! Мы рады приветствовать нашего нового представителя в #LоrealParisFamily. Талантливая актриса и икона тысячелетия, Кэтрин использует свою популярность для позитивного влияния, выступая за равенство всех полов, рас и возрастов”, – говорится в сообщении.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от L’Oréal Paris Official (@lorealparis)

24-летняя Кэтрин прославилась благодаря роли Ханны Бейкер в телевизионном сериале о взаимоотношениях подростков “13 причин почему”, выпускаемом потоковым сервисом Netflix. Лэнгфорд была номинирована на премии “Золотой Глобус”, “Спутник”, MTV Movie & TV Awards и удостоилась национальной награды в номинации “Прорыв года”.

В своем Instagram Кэтрин Лэнгфорд поднимает темы гендерного равенства и толерантности. Актриса также поддерживает ЛГБТ-сообщество.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от KATHERINE LANGFORD (@katherinelangford)