Об этом сообщила пресс-служба бренда в своем Instagram-аккаунте.
“Кэтрин Лэнгфорд, добро пожаловать в семью #LOrealParis! Мы рады приветствовать нашего нового представителя в #LоrealParisFamily. Талантливая актриса и икона тысячелетия, Кэтрин использует свою популярность для позитивного влияния, выступая за равенство всех полов, рас и возрастов”, – говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
24-летняя Кэтрин прославилась благодаря роли Ханны Бейкер в телевизионном сериале о взаимоотношениях подростков “13 причин почему”, выпускаемом потоковым сервисом Netflix. Лэнгфорд была номинирована на премии “Золотой Глобус”, “Спутник”, MTV Movie & TV Awards и удостоилась национальной награды в номинации “Прорыв года”.
В своем Instagram Кэтрин Лэнгфорд поднимает темы гендерного равенства и толерантности. Актриса также поддерживает ЛГБТ-сообщество.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Ранее канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу стала новым официальным амбассадором бренда Puma.