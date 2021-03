Активисты Greenpeace раскрасили французский самолет в зеленый цвет, — видео

Об этом активисты Greenpeace сообщили в Twitter.

Так, они пробрались на территорию аэропорта и раскрасили авиалайнер Boeing 777 компании Air France зеленой краской.

Отмечается, что некоторые активисты взобрались на крыло лайнера и развернули баннеры с надписями “Существует ли пилот, который спасет климат?” и “Решение: меньше самолетов”.

Участники акции объяснили, что по их мнению, авиационная политика власти вредит экологии, а “чрезвычайная климатическая ситуация” требует сокращения количества полетов.

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?

On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?

Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW

— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021