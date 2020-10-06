Ролик опубликован на YouTube-канале шоу.
Так, Алек Болдуин снова сыграл Трампа (роль американского президента актер исполняет с момента его избрания – с 2016 года), а Джим Керри сыграл вице-президента Джо Байдена. Соратницу Байдена Камалу Харрис сыграла актриса Майя Рудольф.
Сначала Керри в роли Байдена выходит на сцену и замеряет расстояние между трибунами рулеткой, отодвигает свою трибуну.
“Кандидаты” смешно перебивают друг друга. “Трамп” игнорирует вопросы ведущего, заявляет, что вместо положенных двух минут будет говорить десять и обвиняет “Байдена” во лжи еще до того, как тот успевает что-то сказать.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
- Опросы свидетельствуют о том, что по итогам дебатов победил Байден.