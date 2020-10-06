Актеры Алек Болдуин и Джим Керри сделали пародию на первые дебаты основных кандидатов на пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live.

Ролик опубликован на YouTube-канале шоу.

Так, Алек Болдуин снова сыграл Трампа (роль американского президента актер исполняет с момента его избрания – с 2016 года), а Джим Керри сыграл вице-президента Джо Байдена. Соратницу Байдена Камалу Харрис сыграла актриса Майя Рудольф.

Сначала Керри в роли Байдена выходит на сцену и замеряет расстояние между трибунами рулеткой, отодвигает свою трибуну.

“Кандидаты” смешно перебивают друг друга. “Трамп” игнорирует вопросы ведущего, заявляет, что вместо положенных двух минут будет говорить десять и обвиняет “Байдена” во лжи еще до того, как тот успевает что-то сказать.