Про це він написав в соціальній мережі Twitter.

Йдеться про поняття cancel culture. Це коли конкретну знаменитість чи відому особистість суспільство починає зневажати через певний крок, вчинок, переконання. Так було з авторкою “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг, коли її звинуватили в трансфобії.

По суті, це культура масового цькування певної особи через її вчинки, які не влаштовують соціум.

Однак Болдуїн вважає таку поведінку неприйнятною. Він порівняв cancel culture зі знищенням лісу після пожежі.

“Cancel culture – це як пожежа в лісі… Постійно потрібен вогонь… Але діяти треба об’єктивно. Ніяких стереотипів… Ніяких символів… Просто знищують всіх. І гідних, і негідних”, – написав актор.

— AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) May 13, 2021