Про це він написав в соціальній мережі Twitter.

Йдеться про поняття cancel culture. Це коли конкретну знаменитість чи відому особистість суспільство починає зневажати через певний крок, вчинок, переконання. Так було з авторкою “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг, коли її звинуватили в трансфобії.

По суті, це культура масового цькування певної особи через її вчинки, які не влаштовують соціум.

Однак Болдуїн вважає таку поведінку неприйнятною. Він порівняв cancel culture зі знищенням лісу після пожежі.

“Cancel culture – це як пожежа в лісі… Постійно потрібен вогонь… Але діяти треба об’єктивно. Ніяких стереотипів… Ніяких символів… Просто знищують всіх. І гідних, і негідних”, – написав актор.

There appears to be a zero tolerance policy for bad behavior everywhere except where it matters most: the US Congress. — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) May 13, 2021

Він додав, що будь-хто може стати жертвою cancel culture, лише не політики Конгресу.

Аналогічні заяви Болдуїн робив у березні. Тоді його звинуватили в тому, що він нібито не підтримує cancel culture стосовно губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, якого засуджували через сексуальні домагання та харасмент.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії й расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.