Об этом Рыбак написал на своей странице в Instagram.

Норвежский музыкант признался, что был зависим от снотворного и антидепрессантов в течение 11 лет и сейчас проходит курс реабилитации. По его словам, частью лечения для него стало творчество. Музыкант выпустил две песни в разных стилях – Give Me Rain и My Whole World.

Как рассказал Рыбак, “Позади” – песня об исцелении от психического расстройства. Работа над этой песней помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникают из-за отказа от сна. Теперь артист делится этой песней с людьми по всему миру и вдохновляет их на борьбу со своими внутренними демонами.

Также, Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню “Позади” (Give Me Rain – английская версия сингла).

“Мне нужны ваши видео! После 5-и часовых съемок видео под ледяным дождем я понял, что по-прежнему не умею танцевать. Поэтому, чтобы закончить работу над новым клипом, нам понадобится ваша помощь. Если хотите попасть в клип, пришлите нам видео, где вы танцуете под дождем под мою песню. Настроение должно быть не слишком наивное, т.к. эта песня о борьбе с вашими демонами. Чем более художественное видео будет, тем больше шансов, что вы попадете в официальную версию. Видео можно прислать на почту [email protected]”, – попросил певец и призвал беречь себя под дождем.