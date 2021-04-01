Alexander McQueen и Balenciaga отказались от использования натурального меха

Популярные люксовые бренды Alexander McQueen и Balenciaga, входящие в компанию Kering, официально отказались от использования натурального меха в своих коллекциях.

Об этом сообщает общественная организация Humane Society International, которая более 10 лет проводит кампанию #FurFreeBritain с призывом отказаться от натурального меха в фэшн-индустрии.

Отмечается, что Alexander McQueen и Balenciaga присоединились к списку лакшери-брендов, которые отказались от использования натурального меха. В этом списке: Prada, Gucci, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry и Chanel.

Таким образом абсолютное большинство брендов Kering не производят изделий из натурального меха. Одним из первых инициативу поддержал бренд Bottega Veneta, который уже более 20 лет не использует меха животных.

Сегодня мех в своих коллекциях используют бренды Saint Laurent и Brioni.