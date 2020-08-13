Знаменитый голливудский кинорежиссер Альфред Джозеф Хичкок родился 13 августа 1899 года в Лондоне в семье торговца-бакалейщика, ушел из жизни 29 апреля 1980 года в Лос-Анджелесе. Его имя навсегда вошло в историю кинематографа, как мастера триллера, хорора и саспенса. Культовые ленты Хичкока шесть раз номинировались на "Оскар".

#Буквы рассказывают о выдающемся режиссере и его самых известных фильмах.

Биография

Альфред учился в иезуитском колледже Святого Игнатия в Лондоне, затем в Инженерно-навигационной школе и одновременно ходил на лекции по искусствоведению в Лондонском университете. С началом Первой Мировой войны 16-летний Хичкок пошел добровольцем в армию, но его не взяли из-за лишнего веса.

В возрасте 21 года Альфред Хичкок устроился электриком на съемочную площадку. Позже он рисовал карточки с именами актеров для титров, а потом – сочинял сценарии и ассистировал режиссерам. В возрасте 23 лет Хичкок снимает свой первый фильм в качестве режиссера – “Номер 13” (1922). В 1923 году на съемках фильма “Женщина к женщине” Хичкок познакомился со своей будущей женой – монтажером Альмой Ревиль.

В 1926 году Хичкок снимает свой первый триллер “Жилец” – историю о маньяке, нападающем на блондинок.

Стоит отметить, что именно Альфреду Хичкоку принадлежит первый звуковой фильм – “Шантаж” (1929 г.).

С началом Второй Мировой войны Хичкок едет в Америку. В 1940-ом году выходит его первый американский фильм – “Ребекка” с Лоуренсом Оливье и Джоан Фонтейн, а в 1941 году – знаменитый триллер “Подозрение”, обе картины получают “Оскар”.

В Голливуде Хичкок снимает свои культовые триллеры – “Завороженный”, “Я исповедуюсь”, “Поймай вора”, “Окно во двор”, “Человек, который знал слишком много”, “В случае убийства набирайте “М”, “Психо”, “Головокружение”.

Хичкок снимал платиновых блондинок Грэйс Келли, Веру Майлз, Ким Новак, Джанет Ли, Типпи Хедрен, Клод Жад.

Последний фильм Хичкока – лента “Семейный заговор” 1976 года. Королева Великобритании Елизавета II удостоила Хичкока звания рыцаря.

Альфред Хичкок также имеет награды от Американского института кино за вклад в развитие кинематографа.

Фильмография

“39 ступеней” (1935 год)

Главный герой, живущий в Лондоне канадец Ричард Хэнни, становится случайным свидетелем переполоха в мюзик-холле, а потом — убийства молодой женщины, которая сказала, что является шпионкой. Ему от нее достается карта. Ричард Хэнни становится подозреваемым в преступлении, убегает в Шотландию. Там он пытается найти ответы на вопросы.

Это триллер, который держит в напряжении.

“Ребекка” (1940 год)

Первый голливудский фильм Хичкока. Картина завоевала два “Оскара” — за лучший фильм года (единственный раз в жизни Хичкока) и за лучшую операторскую работу для Джорджа Барнса.

Бедная молодая девушка, которая приехала в Монте-Карло как компаньонка пожилой женщины, знакомится с английским аристократом — Максимом де Винтером. Он предлагает девушке выйти за него замуж; та соглашается. Основные сцены фильма разворачивается в Мэндерли — огромном доме со своими секретами, где, кстати, умерла предыдущая жена Максима – Ребекка.

“Окно во двор” (1954 год)

Главный герой Джефф — профессиональный фотограф. Он сломал ногу, из-за чего все время сидит дома.

Проводя время у открытого окна, он рассматривает окна своих соседей, пытаясь узнать об их личной жизни.

В какой-то момент Джеффу кажется, что в одном окне происходит убийство. Картина построена на фантазиях и домыслах главного героя, заставляя в это верить и зрителей.

Созданная специально для фильма декорация была самой большой в истории студии Paramount Pictures и в точности повторяла нью-йоркский двор; интерьер квартиры Джеффа имитировал обстановку жилища реального фотографа Слима Ааронса. В фильме сыграла Грейс Келли – одна из любимиц режиссера.

“Головокружение” (1958 год)

Частный сыщик Скотти Фергюсон страдает от боязни высоты. Старый друг обращается к нему с просьбой проследить за женой Мадлен (сыграла Ким Новак), которая медленно сходит с ума. Она одержима историей своей прабабки, когда-то совершившей самоубийство, и собирается сделать тоже самое. Спасая Мадлен, Скотти влюбляется в нее. Но фобия не позволит ему удержать возлюбленную на этом свете.

Психо” (1960 год)

Это самый знаменитый фильм Хичкова.

Молодая служащая риелторской конторы Мэрион (сыграла Джанет Ли) страдает от безденежья и невозможности съехаться со своим возлюбленным, который живет в другом городе. Но тут ей в руки накануне выходных попадает крупная сумма денег ее босса. Долго не раздумывая Мэрион собирает вещи, берет деньги и уезжает. По пути она останавливается в небольшом мотеле, которым управляет застенчивый молодой человек по имени Норман Бейтс (Энтони Перкинс). И тут все резко меняется – девушку ночью убивают.

Этот психологический хоррор о маньяке — один из первых в истории кино.