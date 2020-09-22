Об этом она рассказала в телепрограмме “Жизнь известных людей”.

“Еще в декабре мне Саша, ни с чего абсолютно, сказал: “Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы, возможно, попытался бы на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через две недели”. Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной или пробуешь что-то другое, если ты не напробывался до того, как мы поженились … Ну, что это? Зачем это все?” – рассказала Гросу.

По ее словам, такое предложение мужа стало для нее неожиданным.

“Это не было как гром среди ясного неба, но, чтобы так, я не думала. Думала, поговорим, к чему-то придем, но так, чтобы разъезжаться, разбегаться … Это да, это был шок”, – пояснила певица.

Одной из причин развода она считает то, что ее муж мог встретить кого-то, пока она была погружена в работу. Более того, после развода он попросил сфотографировать документы, подтверждающие это.

Остаться друзьями с экс-мужем у них не получилось, потому что Александр отверг это предложение.

Сейчас певица не планирует новых отношений и честно признается, что боится связывать свою жизнь с кем-то еще.

Стоит отметить, что шикарная свадьба состоялась летом 2019 года в итальянском замке, и стоила 100 тысяч евро. До свадьбы певица и бизнесмен были вместе более четырех лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 1 Июл 2019 в 11:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 26 Июл 2019 в 3:13 PDT