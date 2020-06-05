Ролик опубликован на YouTube.
Оригинальный трек был выпущен в 2003 году. Всего за несколько месяцев хит захватил все танцполы и радиостанции. Фанатом “Амаgа” была и Alina Pash.
“Кто бы мог подумать, что мой первый рингтон однажды трансформируется в новую историю, написанную совместно с ее автором?”, — говорит певица.
Спустя 17 лет и множество разнокалиберных ремиксов трек “Amaga” теперь переплетается с традиционным индийскими мотивами, а также речитативом и неповторимым закарпатским флоу Alina Pash.
- Пятнадцать украинских музыкантов, среди которых Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и другие, презентовали совместный Манифест Толерантности “Різні. Рівні”, который призван доказать, что все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.