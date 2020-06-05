Ролик опубликован на YouTube.

Оригинальный трек был выпущен в 2003 году. Всего за несколько месяцев хит захватил все танцполы и радиостанции. Фанатом “Амаgа” была и Alina Pash.

“Кто бы мог подумать, что мой первый рингтон однажды трансформируется в новую историю, написанную совместно с ее автором?”, — говорит певица.

Спустя 17 лет и множество разнокалиберных ремиксов трек “Amaga” теперь переплетается с традиционным индийскими мотивами, а также речитативом и неповторимым закарпатским флоу Alina Pash.