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Alyona Alyona презентовала клип на песню «Rayon»

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) презентовала клип на песню "Rayon", записанную с блогером Zheka Fatbelly.

Суббота, 24 октября 2020, 14:34

Ролик опубликован на YouTube-канале звезды.

“Я как-то рылась в Instagram и наткнулась на блогерское видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень – Женя. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. А у нас, как оказалось, уже была переписка, где еще в начале моей карьеры предлагал мне совместную работу. Ну я поблагодарила, и спросила предложение еще в силе?”, – отметила Alyona Alyona.

Она добавила, что так у них появилась идея совместного трека.

“Но что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100 % – родной район. У меня была демка карантинная, она понравилась Жене и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы”, – резюмировала исполнительница.

 

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SOON alyona alyona feat. (@zheka_fatbelly ) ⠀ Я якось рилася в інстаграм і наткнулася на блогерське відео з дуже сильним соціальним підтекстом про насилля в сім’ї над дітьми. Всі ролі в ньому виконував один хлопець – Женя. То був захват! Вся його сторінка була заповнена гумором та різними мотиваційними відео. Я вирішила написати йому особисто і подякувати за те, що він транслює близькі мені цінності. ⠀ А у нас, як виявилося, вже була переписка де він ще на початку моєї кар’єри пропонував мені спільну роботу 😂😂 ну я подякувала, і запитала чи пропозиція ще в силі? ⠀ Так у нас з’явилася ідея спільного треку. Але що може об’єднувати двох простих людей? Ми подумали, що 100% – рідний район. В мене була демка карантинна, вона сподобалася Жені і він написав крутий куплет і свій варіант приспіву. Хочеться, щоб це качало наші рідні райони🔥 ⠀ І ставте лайк, якшо чекаєте реліз😎

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

  • Ранее украинская рэперша Alyona Alyona представила эпизод своего видеодневника о поездке на Бали, где вместе с командой записывала альбом.
  • Украинская певица Алена Савраненко (Alyona Alyona) вошла в список лучших женщин-рэперов по версии немецкого агентства Highsnobiety.
Теги: Alyona Alyona, видео, видеоклип, клип

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