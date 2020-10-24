Alyona Alyona презентовала клип на песню «Rayon»

Ролик опубликован на YouTube-канале звезды.

“Я как-то рылась в Instagram и наткнулась на блогерское видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень – Женя. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. А у нас, как оказалось, уже была переписка, где еще в начале моей карьеры предлагал мне совместную работу. Ну я поблагодарила, и спросила предложение еще в силе?”, – отметила Alyona Alyona.

Она добавила, что так у них появилась идея совместного трека.

“Но что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100 % – родной район. У меня была демка карантинная, она понравилась Жене и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы”, – резюмировала исполнительница.