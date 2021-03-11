Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

По словам Alyona Alyona, женщины – прекрасны в любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без.

“Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные. Я хочу видеть разных женщин везде. На улицах, на обложках различных изданий, на телевидении, в соцсетях, в рекламе, на разных должностях. Я хочу, чтобы они проявляли себя и не боялись быть собой в своем теле. Ведь любовь к себе женщина транслирует через свою деятельность для всех окружающих, для всего мира. А мир в свою очередь требует красоты. Настоящей”, – добавила она.

Рэп-исполнительница также поддержала проект бренда Dove, который проходит под хэштегом #ПокажітьНас и призвала бороться за разнообразие женской красоты.

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