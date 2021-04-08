Covid-19 Украина

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Alyona Alyona представила новый альбом Galas

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) представила свой второй полноформатный альбом Galas.

Четверг, 8 апреля 2021, 14:25

Об этом сообщают #Буквы.

Реперша несколько дней интриговала фанов и подогревала интерес к выпуску альбома, публикуя провокационные фото.

Исполнительница в своих треках привлекает внимание к сложным вопросам, в частности экологии, голода, бедности, пандемии, внутренней силы и гармонии, Хейт и стереотипов о женской красоте.

В альбом Galas вошло 15 треков. В частности, 11 из них записаны с известными зарубежными артистами. Alyona Alyona записала треки с канадским хип-хоп артистом Dax, мексиканкой Yoss Bones, австралийской независимой певицей Sexton, исполнителем из Аргентины ECKO, инди-звездой из Израиля Noga Erez, украинским певцом MONATIK и другими знаменитостями.

“Я очень рада, что познакомилась с таким количеством крутых музыкантов и вместе нам удалось создать столько композиций. Надеюсь, украинцам они помогут расширить свое сознание, открыть что-то новое, а для других стран – открыть Украину”, – рассказала реперка.

Вместе с новым альбомом Alyona Alyona представила еще один клип на песню Читаю рэп. Этот трек посвящен всем украинцам, которые покинули родные края в поисках лучшей жизни.

Теперь альбом можно послушать везде: Apple Music, Spotify, Deezer.

  • Alyona Alyona стала лауреатом премии Европейского Союза в сфере популярной современной музыки – Music Moves Europe Talent Awards 2021.
Теги: Alyona Alyona, видео, новий альбом

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