Alyona Alyona представила новый альбом Galas

Об этом сообщают #Буквы.

Реперша несколько дней интриговала фанов и подогревала интерес к выпуску альбома, публикуя провокационные фото.

Исполнительница в своих треках привлекает внимание к сложным вопросам, в частности экологии, голода, бедности, пандемии, внутренней силы и гармонии, Хейт и стереотипов о женской красоте.

В альбом Galas вошло 15 треков. В частности, 11 из них записаны с известными зарубежными артистами. Alyona Alyona записала треки с канадским хип-хоп артистом Dax, мексиканкой Yoss Bones, австралийской независимой певицей Sexton, исполнителем из Аргентины ECKO, инди-звездой из Израиля Noga Erez, украинским певцом MONATIK и другими знаменитостями.

“Я очень рада, что познакомилась с таким количеством крутых музыкантов и вместе нам удалось создать столько композиций. Надеюсь, украинцам они помогут расширить свое сознание, открыть что-то новое, а для других стран – открыть Украину”, – рассказала реперка.

Вместе с новым альбомом Alyona Alyona представила еще один клип на песню Читаю рэп. Этот трек посвящен всем украинцам, которые покинули родные края в поисках лучшей жизни.

Теперь альбом можно послушать везде: Apple Music, Spotify, Deezer.