Рэперша Alyona Alyona призвала своих подписчиков не только поддерживать американское движение, но и не молчать о бесчинствах правоохранителей в Украине.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

“Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегом в поддержку американского движения. Как и в зарубежных артистов или деятелей, за которыми я слежу, там и в украинских. Но у меня сегодня такой картинки не будет. Хотя тема американского движения мне близка, однако пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать людей, я считаю, что мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело у нас. Вместе с вами мы можем сделать этот мир лучше и закон действующим. Я призываю всех, пожалуйста не молчите о таких вопросах, поднимайте такие вопросы наружу. Пусть слышат все. Пусть знают все. Вместе у нас все получится”, – заявила она.

Переглянути цей допис в Instagram КОЖНЕ ЖИТТЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ. #кожнежиттябезцінне #всіжиттяважливі #кожнежиттямаєзначення Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 2 Чер 2020 р. о 10:02 PDT

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

После смерти Джорджа Флойда в США и за их пределами проходят массовые акции протеста. В то же время пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, в рамках кампании Blackout Tuesday в Сети массово публикуют посты с изображениями черных квадратов.

К флешмобу присоединились также многие популярные бренды и знаменитости.