Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
“Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегом в поддержку американского движения. Как и в зарубежных артистов или деятелей, за которыми я слежу, там и в украинских. Но у меня сегодня такой картинки не будет. Хотя тема американского движения мне близка, однако пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать людей, я считаю, что мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело у нас. Вместе с вами мы можем сделать этот мир лучше и закон действующим. Я призываю всех, пожалуйста не молчите о таких вопросах, поднимайте такие вопросы наружу. Пусть слышат все. Пусть знают все. Вместе у нас все получится”, – заявила она.
Переглянути цей допис в Instagram
КОЖНЕ ЖИТТЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ. #кожнежиттябезцінне #всіжиттяважливі #кожнежиттямаєзначення
Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
После смерти Джорджа Флойда в США и за их пределами проходят массовые акции протеста. В то же время пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, в рамках кампании Blackout Tuesday в Сети массово публикуют посты с изображениями черных квадратов.
К флешмобу присоединились также многие популярные бренды и знаменитости.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.